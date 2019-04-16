Шуневич выступил за идеологическую составляющую в работе спецслужб

Нельзя допустить идеологический вакуум в силовых ведомствах, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич 16 апреля перед началом межведомственной научно-практической конференции. Как сообщает пресс-служба МВД, конференция идеологических аппаратов государственных органов системы обеспечения национальной безопасности на тему «Формирование профессиональных и морально-психологических качеств у личного состава государственных органов системы обеспечения национальной безопасности как фактор успешного выполнения задач по предназначению» прошла в Академии МВД.

По словам Шуневича, подобные конференции ежегодно проводятся в силовых ведомствах Беларуси. «Это достаточно традиционный способ и форма общения между силовыми ведомствами по очень важной тематике идеологического воспитания наших сотрудников, — сказал министр. — В первую очередь, задача конференции — сверить часы, разобрать какие-то актуалии, современные вызовы, риски и угрозы, которые существуют в сфере идеологии».

Шуневич отметил, что конференция позволяет «актуализировать проблемы и найти их решения». «Мы очень четко понимаем, что любой вакуум очень быстро заполняется чем-то неприглядным, а идеологический вакуум тем более. Поэтому мы не должны допустить идеологического вакуума в своих ведомствах», — заявил глава МВД.

По информации пресс-службы МВД, с докладами на мероприятии также выступили представители Министерства обороны, Государственного пограничного комитета, ведомственных учреждений образования Министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственного таможенного комитета, а также Института национальной безопасности.

«Участники конференции ознакомились с осуществляемой в настоящее время деятельностью идеологических аппаратов, в том числе самыми актуальными наработками в указанной области, — говорится в сообщении. — С учетом роста рисков, вызовов и угроз национальной безопасности республики в информационной сфере подчеркивалась важность единого видения целей и задач, а также определения путей координации усилий по нейтрализации и минимизации ущерба от деструктивных влияний. В этой связи очевидна необходимость продолжать постоянное совершенствование работы по формированию устойчивости сотрудников силового блока к негативному информационно-психологическому воздействию».

«В приоритете идеологических аппаратов должно быть создание безопасного внутреннего и внешнего информационного пространства Беларуси, что невозможно без консолидированного подхода и тесного межведомственного взаимодействия для своевременного противодействия ложным и искаженным сведениям», — отмечает пресс-служба.