Лукашенко в Турции: надо ставить еще более амбициозные цели

Развитие двусторонних отношений с акцентом на расширении торгово-экономического взаимодействия обсудили 16 апреля в Анкаре Александр Лукашенко и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

На переговорах уделялось также внимание сотрудничеству в инвестиционной, транспортно-логистической, банковской сферах, отмечается в релизе.

«Наша встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах. Главное сейчас профильным министрам, правительству исполнить наши договоренности. Полагаю, что нынешний уровень развития нашего партнерства позволяет нам ставить еще более амбициозные цели», — заявил Лукашенко по итогам переговоров в Анкаре.

Он подчеркнул, что Турция — один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение. По мнению Лукашенко, первый официальный визит президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений.

«Тогда был дан заметный импульс политическому, экономическому, культурному, гуманитарному сотрудничеству. Это был взрывной шаг, который придал серьезную динамику нашим отношениям», — сказал Лукашенко.

Перед переговорами он посетил Аныткабир — мавзолей Ататюрка, где возложил венок к усыпальнице национального лидера, основателя и первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля.