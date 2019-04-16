Укравший в туалете кафе стульчак за 180 евро минчанин сдался милиции
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Минчанин, совершивший кражу из одного из минских кафе… стульчака из туалета добровольно сдался милиции, написав явку с повинной.
Мужчина признался, что пришел в милицию после того, как его начали атаковать друзья и знакомые – ему звонили и говорили, что ищут правоохранители.
Вступить на криминальную тропу злодея «побудил» сосед по общежитию, который регулярно предлагал ему заменить аксессуары для сантехники.
Отправившись в магазин за аксессуаром, минчанин зашел в кафе, в туалете которого и совершил преступление.