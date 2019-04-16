В прокуратуру подано заявление в связи со сносом крестов в Куропатах

Ответственный секретарь Консервативно-христианской партии — БНФ Алесь Чехольский 16 апреля направил в Генеральную прокуратуру жалобу в связи с новым сносом крестов на месте массового захоронения жертв сталинских репрессий в урочище Куропаты. Об этом политик сообщил на заседании круглого стола с участием защитников Куропат в Минске.

Чехольский подчеркнул, что во время субботника, который провели в урочище провластные организации, было демонтировано и вывезено 24 металлических креста, установленных активистами партии около двух лет назад вдоль Минской кольцевой автодороги. Он предполагает, что это сделали сотрудники дорожных служб. На месте крестов высажены деревья, еще три креста остались нетронутыми, сказал активист.

«Кроме государственного вандализма здесь еще произошла и банальная кража. Я отправил в Генпрокуратуру документы по этим крестам», — сообщил Чехольский. По его словам, стоимость материалов для изготовления одного креста без учета работы составила около 75 рублей.

Представитель партии отметил, что входил в состав созданной в 2017 году по инициативе Павла Якубовича, на тот момент главного редактора газеты «Советская Белоруссия», общественной группы по мемориализации Куропат, и, по его словам, участники тогда «нашли взаимопонимание, что нельзя кресты ломать, что крестовый периметр является одним из элементов художественной ограды мемориала».

«Мы согласились с концепцией, что нужно закрепить широкие охранные зоны, планировали в Куропатах и музей, и стену памяти создать, и чтобы исследователи работали — на следующих этапах, после установки памятного знака. Как получилось, так получилось: закончилась работа группы ничем, а дальше происходила так называемая государственная мемориализация», — сообщил Чехольский.

Исследователь сталинских репрессий историк Игорь Кузнецов отметил, что официальный мемориал в Куропатах был принят соответствующей комиссией 16 ноября 2018 года, однако не была проведена церемония его открытия. «Он брошенный там стоит», — сказал Кузнецов. По его словам, первоначально при планировании мемориала речь шла о том, что «ничто в Куропатах не будет тронуто».

Активистка Анна Шапутько напомнила, что сразу после сноса в урочище деревянных крестов 4 апреля она обратилась с жалобой в Генпрокуратуру, однако ответа пока не получила. Шапутько предложила защитникам Куропат подготовить обращение в Министерство культуры, чтобы выяснить, на каком основании и по чьему проекту в урочище проходят работы, в том числе установлены металлические входные ворота. Она также считает нужным обратиться в Комитет госконтроля в связи с тем, что закатанная в прошлом году в цемент тропа в Куропатах уже фактически разрушилась.