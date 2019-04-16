ВВП Беларуси растет

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Согласно первой оценке Бестата, валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте 2019 года по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду вырос на 1,1% и составил 28,6 млрд рублей.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106%.

В январе 2019 года рост экономики был на уровне 0,7%, в январе-феврале — 0,8%.

Официальный прогноз белорусских властей на 2019 год предусматривает экономический рост в 4%. По словам министра экономики Дмитрия Крутого, достичь этого показателя планируется за счет увеличения инвестиций в крупные проекты и развития малого и среднего бизнеса. «Мы ожидаем, что рост в секторе малого и среднего бизнеса в этом году будет в два раза выше, чем в реальном секторе», — сказал он.

Международный валютный фонд ухудшил экономический прогноз по Беларуси и ожидает, что в 2019 году белорусская экономика вырастет менее чем на 2%. Прогноз МВФ приводится в отчете World Economic Outlook, в котором фонд оценивает перспективы мировой экономики.

Согласно обновленному прогнозу МВФ, фонд ожидает, что в 2019 году белорусская экономика вырастет на 1,8%, в 2020 году —  на 2,2%. В октябре 2018-го МВФ прогнозировал рост белорусской экономики в 2019 году на 3,1%.

Всемирный банк также объявил об ухудшении экономического прогноза по Беларуси и указал на возможное негативное влияние налогового маневра в нефтяной отрасли в России на белорусскую экономику. Согласно апрельской оценке Всемирного банка, рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 2,2%, в 2020-м — 2,4%, в 2021-м — 2,1%. По сравнению с январской оценкой Всемирного банка экономический прогноз по Беларуси на 2019—2021 годы ухудшен на 0,5, 0,1 и 0,4 процентного пункта соответственно.

В 2018 году ВВП в Беларуси вырос на 3% при официальном прогнозе 3,5%.
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