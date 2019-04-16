Лукашенко в шоке от пожара в соборе Парижской Богоматери

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Франции Эммануэлю Макрону и народу этой страны в связи с разрушительным пожаром в соборе Парижской Богоматери, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко подчеркнул, что произошедшее сожалением и скорбью отозвалось в белорусском обществе.

«Разделяем с французским народом горечь от большой потери, которая постигла всех христиан и международное сообщество, и надеемся на быстрое восстановление этого выдающегося памятника мировой архитектуры», — отметил официальный лидер.