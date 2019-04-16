Белорусские танкисты проводят тренировки

Военнослужащие 7-го отдельного гвардейского танкового батальона участвуют в тактических учениях с боевой стрельбой 15-19 апреля на 230-м общевойсковом полигоне под Барановичами (Брестская область), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Батальон входит в состав 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады, которая базируется в Слониме (Гродненская область). К учениям привлечено около 200 человек, задействовано свыше 60 единиц боевой техники. Одним из ключевых элементов, которые отрабатываются на учениях, является поражение целей управляемыми противотанковыми ракетами на большой дальности.

Как отмечается в релизе, учения проводятся для повышения уровня полевой выучки личного состава и совершенствования его слаженности.

Помимо этого, 16-18 апреля в некоторых частях Западного оперативного командования сухопутных войск Вооруженных сил проходят командно-штабные тренировки. К ним привлечены управления и командования подразделений 111-й гвардейской артиллерийской бригады (Брест), 108-го отдельного полка материального обеспечения (Новогрудок, Гродненская область), 117-й навигационно-топографической части (Гродно), 1134-го военного клинического медицинского центра Вооруженных сил (Гродно).

Тренировка направлена на проверку «уровня слаженности управлений и степени подготовки командиров подразделений воинских частей», совершенствование «умений и навыков должностных лиц при планировании применения подчиненных воинских частей и подразделений» с учетом «развития способов применения войск на основе анализа результатов современных вооруженных конфликтов».