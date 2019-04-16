Новшества ЕЭК не коснутся автовладельцев

К 1 ноября 2019 года страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны перейти на единую систему электронных паспортов транспортных средств, заявили руководители профильных госорганов стран ЕАЭС на совещании под председательством министра по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктора Назаренко.

«Полноформатное, как предусмотрено соглашением по введению электронных паспортов транспортных средств, использование соответствующей системы начнется тогда, когда все участники ЕАЭС обеспечат оформление электронных ПТС и возможность их применения при регистрации автомобилей в своих национальных сегментах», — приводит слова министра пресс-служба ЕЭК.

По данным комиссии, сейчас российская сторона показывает наибольшую готовность к использованию электронных ПТС. В России с ноября 2019 года уполномоченные госорганы, а также производители автомобилей и их официальные представители будут оформлять только электронные ПТС. Всего рынок новых транспортных средств в ЕАЭС составляет более 2,3 млн автомобилей в год.

Подчеркивается, что электронные паспорта будут вводится в странах ЕАЭС «безболезненно» для автовладельцев. Они смогут пользоваться бумажными ПТС столько, сколько сочтут нужным, пока не захотят поменять на электронный автопаспорт, не потеряют старый документ или пока их автомобиль не будет утилизирован. Новые паспорта будут выдавать обязательно в электронном виде.

По итогам совещания госорганы договорились ежемесячно проводить мониторинг готовности национальных систем электронных паспортов к запуску в государствах-членах с привлечением ЕЭК. Это необходимо, чтобы лучше понять возможности сторон к переходу на электронные ПТС.

Предполагается, что полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства позволит производителям и импортерам обеспечить прослеживаемость техники на протяжении всего ее жизненного цикла, пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС. Для собственников транспортных средств будут созданы максимально полные истории автомобилей, включая информацию об ограничениях и обременениях, страховании и страховых случаях, ДТП, ТО и прочем.

Стоит отметить, что белорусские автодилеры неоднократно высказывали опасения в связи с рядом нерешенных и неясных моментов при внедрении системы электронных паспортов транспортных средств.

«Рискованным моментом для рынка мы бы назвали неясность условий функционирования системы электронных паспортов на транспортные средства, которая должна начать работать в ЕАЭС. Пока мы видим определенную неготовность госорганов к функционированию данной системы, которая может осложнить продажи», — отметил на встрече с журналистами в минувшем году председатель правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич.