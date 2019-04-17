«Аякс» и «Барселона» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

«Аякс» победил «Ювентус», а «Барселона» — «Манчестер Юнайтед».

Амстердамский клуб добился волевой победы в Италии со счетом 2:1. На 29-й минуте у туринцев отличился Роналду, на 35-й де Бек счет сравнял, а на 67-й де Лигт вывел гостей вперед. Первый матч закончился ничьей со счетом 1:1.

В полуфинале «Аякс» сыграет с «Тоттенхэмом» или «Манчестер Сити». В первом матче победили первые — 1:0.

«Барселона» выиграла дома у «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0. Месси забил на 17-й и 21-й минутах, Кутиньо — на 62-й. В первом матче каталонцы забили один раз.

В полуфинале турнира «Барселона» сразится с победителем противостояния «Ливерпуль» — «Порту». Первый матч закончился со счетом 2:0 в пользу англичан.