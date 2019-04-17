Ассанж выиграл премию Европарламента за свободу СМИ

Награду за него получила лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган.

На премию Ассанжа выдвинула объединенная фракция европейских левых партий в Европарламенте, передает smh.com.au .

В 2006 году Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе Британии и США.

В 2012 году он получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там до 11 апреля этого года, пока его не арестовала британская полиция.