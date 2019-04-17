Ассанж выиграл премию Европарламента за свободу СМИ

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Награду за него получила лауреат Нобелевской премии мира 1976 года Мейрид Корриган.

На премию Ассанжа выдвинула объединенная фракция европейских левых партий в Европарламенте, передает smh.com.au.

В 2006 году Ассанж основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе Британии и США.

В 2012 году он получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находился там до 11 апреля этого года, пока его не арестовала британская полиция.
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Тэги: премия Европарламента свобода СМИ Персона: Мейрид Корриган Джулиан Ассанж Город: Страсбург

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