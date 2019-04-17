В Минске судят бывшего зампреда горисполкома

Елена СПАСЮК / / Общество
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В суде Центрального района Минска начался процесс над бывшим заместителем председателя Мингорисполкома и начальником главного управления потребительского рынка Андреем Доморацким.

Процесс ведет судья Татьяна Оковитая, обвинение представляет прокурор Александр Толстогузов.

Доморацкому, которого защищает адвокат Дмитрий Горячко, предъявлены обвинения в получении взятки, превышени служебных полномочий и хищении.

Андрей Доморацкий с декабря 2012 года до сентября 2017-го был заместителем председателя Мингорисполкома. После сокращения должности стал начальником главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.
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Тэги: потребительский рынок Мингорисполком получение взятки коррупция Персона: Андрей Доморацкий Татьяна Оковитая

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