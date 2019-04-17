Немецкий турист позвал белоруску в свой номер и украл ее украшения

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Жительница Минского района лишилась украшений на семь тысяч рублей после ночевки с иностранцем в отеле.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, 30-летняя женщина обратилась в милицию с заявление о краже. У нее пропали инкрустированный бриллиантами золотой крестик и золотая цепочка.

Она познакомилась с 41-летним иностранцем в ночном клубе, провела с ним ночь в отеле и обнаружила пропажу на следующее утро, когда уже уехала от него.

Вора задержали в Гомеле на пути к границе. При себе у мужчины нашли пропавшие украшения. Он находится в изоляторе временного содержания ГУВД Мингорисполкома. В его отношении завели уголовное дело.
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Тэги: Беларусь-Германия ночной клуб украшения кража Город: Минск

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