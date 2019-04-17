Трое минчан недоплатили в бюджет около миллиона долларов

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Уголовное дело в отношении троих жителей столицы, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве, направили в суд.

По сообщению городской прокуратуры, фигуранты помогали субъектам хозяйствования реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов.

Они проводили незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, оформляли необходимые фиктивные документы. За это обвиняемые получали вознаграждение в виде процентов от сделок либо заработную плату.

Четырем должностным лицам коммерческих структур, которые прибегали к услугам обвиняемых, уже вынесены обвинительные приговоры. В отношении еще 13-ти решение о направлении дел в суд пока не принято.
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Тэги: лжепредпринимательство уклонение от уплаты налогов Город: Минск

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