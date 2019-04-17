Трое минчан недоплатили в бюджет около миллиона долларов
Уголовное дело в отношении троих жителей столицы, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов и лжепредпринимательстве, направили в суд.
По сообщению городской прокуратуры, фигуранты помогали субъектам хозяйствования реального сектора экономики уклоняться от уплаты налогов.
Они проводили незаконные финансовые операции в виде обналичивания и обезналичивания денежных средств, оформляли необходимые фиктивные документы. За это обвиняемые получали вознаграждение в виде процентов от сделок либо заработную плату.
Четырем должностным лицам коммерческих структур, которые прибегали к услугам обвиняемых, уже вынесены обвинительные приговоры. В отношении еще 13-ти решение о направлении дел в суд пока не принято.