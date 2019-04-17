Силовики предотвратили массовую драку фанатов в Гомеле

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Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией предотвратили массовое хулиганство на окраине областного центра.

Фото: mvd.gov.by

Правоохранители задержали 14 хоккейных болельщиков, которые, по информации МВД, намеревались устроить драку с жителями микрорайона. Поступила оперативная информация, что порядка 30 человек направлялись в Урицкое, чтобы избить людей, уточнили в ведомстве.

К предполагаемой точке сбора отправили сотрудников ОМОН. К приезду оперативников и силовиков два представителя фанатского движения ХК «Гомель» при поддержке своих единомышленников уже избивали школьников 15 и 16 лет.

Злоумышленников водворили в ИВС. В их отношении возбудили уголовное дело.
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Тэги: ХК Гомель фанаты ОМОН ГУБОПиК Город: Гомель

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