«Кипелов» впервые выступит в Минске с симфоническим оркестром

23 ноября в минском Дворце спорта группа «Кипелов» представит программу лучших песен в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь.

О своем интересе к полноценной программе с оркестром Валерий Кипелов рассказывал еще в 2013 году после выхода сингла «Отражение», для которого группа записала несколько песен в симфонических версиях.

«Будет ли сценическое воплощение проекта с оркестром? Есть такая идея. В свое время с «Арией» мы это делали — в Зеленом театре, как раз накануне распада, летом 2002 года. Я до сих пор смотрю запись, и некоторые песни у меня даже дрожь вызывают. «Игра с огнем» там замечательная. Но это достаточно дорогостоящий проект, он займет много времени, сил, и поэтому надо думать, стоит этим заниматься или нет», — отмечал Кипелов в интервью порталу InRock.

И вот семь лет спустя коллектив решился на этот эксперимент. Причем в Минске новая программа группы «Кипелов» будет представлена раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге.

Поклонники могут повлиять на выбор песен для программы — на официальной ВК-страничке группы «Кипелов» идет голосование , к которому музыканты обещают прислушаться. На этот момент в лидерах песни «Реки времен», «Я здесь», «Косово поле», «Я свободен», «Возьми мое сердце» и другие известные хиты.

Билеты уже в продаже: танцпол — 60 рублей, сидячие — от 44 до 131 рубля.