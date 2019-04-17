Полтора миллиарда долларов заплатили налогоплательщики в бюджет Минска за январь-март

В городской инспекции МНС назвали десять крупых плательщиков по итогам первого квартала.

В список вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», ЗАО «Минский завод виноградных вин», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», УП «Велком», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», ООО «Евроторг».

За первые три месяца минские налогоплательщики перечислили в бюджет более 3 млрд рублей.