В Уфе госпитализировали оппозиционного писателя Дмитрия Быкова

Эту информацию подтвердил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Фото: russianlook.com

Писатель и журналист должен был выступить 16 апреля с лекцией «Русский анекдот как литературный жанр» в рамках авторского проекта «Прямая речь». Ему стало плохо в аэропорту за несколько часов до выступления, сообщает ProUfu.ru .

Из-за состояния Быкова отменили выступления в Уфе, Москве, Таллинне и Риге. Его творческий вечер в Минске состоялся 16 декабря.

Быков положительно отзывался о присуждении Нобелевской премии Светлане Алексиевич. Он сказал, что это премия русскому миру в его настоящем значении: «Не тому русскому миру, который несет ложь и агрессию, а тому, который защищает обездоленных, говорит правду».