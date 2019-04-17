«Минсктранс» получит 328 новых автобусов и 60 электробусов к Евроиграм

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Более половины подвижного состава наземного общественного транспорта в Минске подлежит списанию. Парк «Минсктранса» существенно обновится к Европейским играм, которые пройдут с 21 по 30 июня.

По словам первого заместителя генерального директора предприятия Олега Дзюбенко, в Минске сейчас 137 трамваев, 801 троллейбус и 1560 автобусов. Средний возраст троллейбусов и автобусов составляет 9,5 года при сроке службы 10 лет, трамваев — 11 лет (15 лет).

В ближайшие месяцы предприятие получит 328 новых автобусов и 60 электробусов. Кроме того, рассматривается вопрос о приобретении в этом году от 20 до 30 новых троллейбусов с функцией «автономный ход».

Ранее минские водители жаловались в различные государственные органы в том числе на техническое состояние общественного транспорта. Петиция собрала более 1300 подписей.
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Тэги: общественный транспорт электробусы Минсктранс Персона: Олег Дзюбенко Город: Минск

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