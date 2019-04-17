Актера Панкратова-Черного высадили из самолета за водку и салатик

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Народный артист России Александр Панкратов-Черный обратился к пассажирам, чтобы доказать свою вменяемость.

Очевидец инцидента опубликовал соответствующее видео на своей странице в Instagram.

Актер должен был лететь бизнес-классом из Барнаула в Москву. На борту он попросил стюардессу принести ему «100 граммов водки, воду и салатик». После этого его попросили покинуть самолет. Актера это возмутило, и он обратился к пассажирам, рассказав суть инцидента и спросив, кажется ли он им невменяемым.

На Панкратова-Черного составили протокол.
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Тэги: народный артист Россия актер российский актер Персона: Александр Панкратов-Черный Город: Барнаул

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