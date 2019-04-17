Тюменская чиновница потребовала от подчиненных выйти из «нячэснага» паблика VK

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Глава аппарата администрации Голышмановского городского округа Тюменской области Наталья Шахова разослала своим подчиненным письмо, в котором потребовала выйти из паблика «Голышмановский городской округ», где критикуют представителей местных властей.

Скриншот письма опубликован в самом паблике, автор поста сообщает, что получил его от подписчиков.

«Прошу выйти из группы дискуссионный клуб "Голышмановский городской округ" как лично, так и как "фэки". В случае выявления работников, находящихся в этой группе, будут приняты меры. У меня достаточно каналов для выявления указанных фактов, прошу это сделать самостоятельно», — говорится в письме.

По ее словам, по закону о муниципальной службе сотрудники должны отчитываться, в каких интернет-сообществах они состоят.

Согласно опубликованной статистике «Голышмановского городского округа», с 11 апреля из группы вышли 59 человек.
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Тэги: российская оппозиция критика власти цензура Персона: Наталья Шахова Город: Тюмень

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