Utair заставила мать двоих инвалидов выкупить для них 11 билетов

Сургутская транспортная прокуратура составила два административных протокола на авиакомпанию.

По сообщению уральской транспортной прокуратуры, гендиректору Utair вынесли представление с предложением вернуть деньги, «необоснованно полученные за 11 билетов».

Жительница города Вяземский Наталья Загуменная рассказала, что была вынуждена купить дополнительные авиабилеты для двух своих семилетних сыновей с ДЦП, один из которых только перенес операцию и не мог ходить.

В авиакомпании заверили, что так как один из мальчиков лежачий, необходимо оплатить все девять мест, которые будут заняты для установки носилок. Второму было необходимо оплатить дополнительное место, так как у него одна нога в гипсе и не сгибается.

После рассказа Загуменной Следственный комитет начал проверку.