Белорусские ЗАО обязаны сдать годовой отчет до 30 апреля

Не позднее 30 апреля 2019 года закрытые акционерные общества Беларуси должны представить годовой отчет.

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Речь идет о ЗАО – резидентах Республики Беларусь, которые эмитируют акции и не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Годовой отчет (далее – Отчет) составляется по состоянию на 1 января 2019 года по итогам 2018 года.

В составе Отчета ЗАО представляют форму 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности» и форму 2 «Информация об аффилированных лицах».

«Для заполнения форм 1 и 2 используются файлы шаблонов MS Excel, которые размещены на сайте Министерства финансов Беларуси в сети Интернет», – отметила в интервью БелаПАН адвокат Адвокатского бюро «ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ» Валентина Завадская.

Файлы шаблонов размещены по адресу: http://minfin.gov.by/securities_department/background/ .

Отчет подается в электронном виде (на магнитном (цифровом) носителе) в формате MS Excel, а также на бумажном носителе.

При этом Отчет на бумажном носителе заверяется подписями руководителя ЗАО, главного бухгалтера ЗАО либо руководителя организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих ЗАО услуги по ведению бухучета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, исполнителя с указанием инициалов и фамилий перечисленных лиц.

Отчет представляется:

ЗАО с местом нахождения на территории Минской области, г. Минска – в Департамент по ценным бумагам Минфина;

иными ЗАО – в территориальные органы Минфина по ценным бумагам по территориальной принадлежности.

Отчет можно направить нарочным либо заказной корреспонденцией.

Отчет не представляют ЗАО, в отношении которых принято решение о ликвидации, а также возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).

Порядок представления годового отчета установлен Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Минфина от 13 июня 2016 г. № 43.