Белорусские ЗАО обязаны сдать годовой отчет до 30 апреля
Не позднее 30 апреля 2019 года закрытые акционерные общества Беларуси должны представить годовой отчет.
Речь идет о ЗАО – резидентах Республики Беларусь, которые эмитируют акции и не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
Годовой отчет (далее – Отчет) составляется по состоянию на 1 января 2019 года по итогам 2018 года.
В составе Отчета ЗАО представляют форму 1 «Информация об акционерном обществе и его деятельности» и форму 2 «Информация об аффилированных лицах».
«Для заполнения
Файлы шаблонов размещены по адресу:
Отчет подается в электронном виде (на магнитном (цифровом) носителе) в формате MS Excel, а также на бумажном носителе.
При этом Отчет на бумажном носителе заверяется подписями руководителя ЗАО, главного бухгалтера ЗАО либо руководителя организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих ЗАО услуги по ведению бухучета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, исполнителя с указанием инициалов и фамилий перечисленных лиц.
Отчет представляется:
- ЗАО с местом нахождения на территории Минской области, г. Минска – в Департамент по ценным бумагам Минфина;
- иными ЗАО – в территориальные органы Минфина по ценным бумагам по территориальной принадлежности.
Отчет можно направить нарочным либо заказной корреспонденцией.
Отчет не представляют ЗАО, в отношении которых принято решение о ликвидации, а также возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
Порядок представления годового отчета установлен Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Минфина от 13 июня 2016 г. № 43.