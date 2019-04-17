Штаб Порошенко просит ЦИК изменить время дебатов

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Представитель штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко обратился в Центризбирком с просьбой внести в положение о порядке проведения дебатов изменения.

Олег Медведев, который является топ-спикером штаба действующего главы государства отметил, что «поскольку есть закон, который требует дебатов на «Суспильном», есть соответствующая инструкция ЦИК, то сегодня от имени нашего кандидата его представитель в ЦИК Руслан Князевич обращается в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов».

Медведев пояснил, что это делается для того, чтобы изменили время проведения дебатов на «Суспильном» так, чтобы президент смог присутствовать и на стадионе, и в студии.

«Наш оппонент отказался от любого другого времени проведения дебатов, которые зафиксированы на 20:00 на «Суспильном», и настаивает, что должно быть именно 19:00. Хотя мы так думаем, что 19 часов поставили ​​специально в расчете на то, что законопослушный гражданин Порошенко на 20:00 поедет на «Суспильне», и что он из-за этого не смог бы принять участие в дебатах в 19 часов», - сказал Медведев.

Он добавил, что Порошенко «готов быть и там, и там».

«Поэтому, чтобы расставить все точки над «і», мы обращаемся в ЦИК, чтобы так сформировали вечерний график, чтобы Порошенко мог быть на дебатах на стадионе с Зеленским и принять участие в тех дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством», - резюмировал Медведев.
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Тэги: выборы в Украине Персона: Петр Порошенко Владимир Зеленский Олег Медведев Руслан Князевич

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