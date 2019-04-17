Почти лето: до конца недели в Беларуси будет до +19°С

В ближайшие ночи в Беларуси будет очень прохладная для сезона, а днем теплая, погода. Об этом свидетельствуют прогнозы Белгидромета.

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Так, 18 апреля погоду Беларуси будет определять периферия скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..+5°С, максимальная – в середине дня +12..+17°С, по юго-западу до +19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – слабо падать.

В пятницу, 19 апреля, Беларусь будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, сформированного в умеренно теплой воздушной массе. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+5°С, местами до -3°С; максимальная – днем +12..+17°С, по западу до +19°С.

20 апреля ночью погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами по республике, а по Витебской и Могилевской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+6°С, при прояснениях до -3°С; максимальная – днем +10..+17°С, в юго-западных районах до +19°С.