Суд оштрафовал Сергея Спарыша на 1275 рублей

Суд Ленинского района Минска оштрафовал пресс-секретаря оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная грамада) Сергея Спарыша на 50 базовых величин (1275 рублей), сообщил БелаПАН активист Вячеслав Косинеров.

Спарыша признали виновным по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). 14 апреля в социальных сетях он призвал провести 15 апреля молебен в защиту Куропат возле Администрации президента.

Активист был превентивно задержан у своего дома 15 апреля и содержался в Центре изоляции правонарушителей.

15 апреля на несанкционированную акцию собралось около десяти человек. Были задержаны активист Вячеслав Косинеров, его супруга Марина и координатор кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель. Их отпустили после установления личностей.