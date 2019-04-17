Звезда джаза Нино Катамадзе вновь выступит в Минске

2 мая в минском концертном зале Prime Hall выступит звезда джаза Нино Катамадзе. Грузинская певица уже неоднократно выступала в Беларуси и неизменно с успехом.

Фото Лаши Купрашвили

Ее песни звучат только на грузинском, но при этом понятны для любого человека. «Творчество — это универсальный язык», — считает Нино.

Сольная карьера певицы началась в 1990 году, еще во времена студенчества, а профессионально Нино Катамадзе выступает с 1999 года, когда стала голосом группы Insight. С этим коллективом Нино побывала на всех престижных джазовых фестивалях и получила множество наград.

Сегодня Катамадзе выступает сольно. Сама пишет тексты и музыку, прекрасно импровизирует. На ее счету большое количество проектов, музыка к кинофильмам, гастрольные туры по всему миру и сотрудничество с известными музыкантами.