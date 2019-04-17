Университет им. Гилевича собирается за 1,5 месяца добиться лицензии Минобразования

Ректорат частного Университета имени Нила Гилевича планирует за полтора месяца подготовить 18 учебно-методических комплексов, без которых невозможно получить в Министерстве образования лицензию на образовательную деятельность, сообщил БелаПАН исполняющий обязанности ректора вуза почетный председатель «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) Олег Трусов.

«Все учебные планы у нас уже подготовлены, — сказал он. — Сейчас мы занимаемся предварительными договоренностями о том, в каких организациях будущие студенты будут проходить практику, и какие организации после выпуска смогут взять их на работу. Но самое главное — учебно-методические комплексы, подготовку которых мы сегодня впервые будем обсуждать на ректорате».

«Когда комплексы будут готовы, начнется этап получения лицензии. Все эти документы нужно будет передать на экспертизу в специальные комиссии при других университетах. Они дадут свои заключения, и если те будут положительными, тогда мы понесем весь пакет документов в Министерство образования. Эти документы будут рассматривать в течение нескольких месяцев, после чего будет принято решение, давать нам лицензию или нет, и по каким конкретно специальностям», — пояснил Трусов.

Создавать частный белорусскоязычный университет ТБМ начало в 2017 году. В конце сентября того же года Мингорисполком зарегистрировал вуз как структурное подразделение ТБМ и выделил помещение под офис будущего учебного заведения, однако после этого столичные власти долгое время отказывались регистрировать название вуза.

После полутора десятков неудачных попыток его зарегистрировали как «Университет имени Нила Гилевича». Вскоре был зарегистрирован и устав университета, согласно которому обучение студентов в перспективе будет вестись по 56 специальностям.

Сейчас учредители вуза занимаются подготовкой документации, необходимой для получения лицензии на образовательную деятельность по шести специальностям: компьютерные технологии в сфере культуры и образования; охрана памятников культуры, исторического наследия, туризм; полонистика; германистика; художественный перевод; урбанистика.

Предполагалось, что попытка получить лицензию в Министерстве образования будет предпринята в феврале, однако это дело было решено отложить на несколько месяцев в связи с возникшей необходимостью разработать учебно-методические комплексы.

Во время «Большого разговора с президентом» 1 марта, в котором среди прочих участвовал Олег Трусов, Александр Лукашенко положительно оценил создание Университета имени Нила Гилевича.

«То, что вы там — это надо поинтересоваться — университет создали сами, не надеясь ни на кого, — ну, это хорошо», — сказал глава государства.

В то же время он предупредил Трусова: «Только чтоб это был, Олег, правильный университет. Ну мы ж с тобой уже прожили немало времени. Чтобы русский язык уважили и изучали».