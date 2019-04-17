Новый министр сельского хозяйства обещает перевести село на цифру

Эффективность сельскохозяйственного производства будет повышаться за счет автоматизации и цифровизации отрасли, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько на экспортном форуме «Беларусь молочная» 17 апреля в Минске.

По его словам, ближайшие годы пройдут под эгидой увеличения производства натуральных, качественных и безопасных продуктов питания, совершенствования системы их переработки, хранения и логистики с акцентом на сохранение полезных природных свойств сельскохозяйственных товаров, автоматизацию и цифровизацию труда на селе.

«Это позволит добиться неукоснительного соблюдения высоких технологических норм производства, а также сделать жизнь в глубинке более привлекательной и разнообразной для молодежи», — считает глава Минсельхозпрода.

Заместитель министра Игорь Брыло сообщил на форуме, что молочная продукция в общем объеме производимых в стране продуктов питания занимает около 30%.

«За прошлый год мы произвели более 7,3 млн тонн молока. В среднем на душу населения — 775 кг. Это в три раза превышает в целом потребление внутри страны и более чем в семь раз — среднемировое. 6,6 млн тонн переработали», — отметил он.

По словам чиновника, молочное производство дает 1,5% в приросте ВВП. Уровень рентабельности продажи молока в прошлом году составил в среднем 18%. Процент товарности сырья превысил 80%. «Мы практически приблизились к показателю развитых стран», — сказал представитель Минсельхозпрода.

Повышать эффективность отрасли, подчеркнул замминистра, планируется за счет обновления производственных мощностей молочно-товарных ферм и повышения технической дисциплины персонала.