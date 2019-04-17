Белорусские военные налаживают отношения с НАТО

Делегация НАТО 14-17 апреля посетила Минск в рамках участия Беларуси в процессе планирования и оценки сил программы Североатлантического альянса «Партнерство ради мира» (PARP), сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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В состав делегации вошли представители международного секретариата и международного военного штаба, управления партнерства стратегического командования операций, командования Объединенных вооруженных сил НАТО (AJFC Brunssum).

В рамках визита в Минске состоялось ежегодное совещание по вопросам участия Беларуси в PARP.

С белорусской стороны в совещании участвовали представители Минобороны, Генерального штаба Вооруженных сил, госсекретариата Совета безопасности, МИД и МЧС. Во встрече также приняли участие военные атташе при посольствах Болгарии, Великобритании, Германии, Польши, США и Чехии.

«В ходе совещания состоялось обсуждение проекта оценочного документа, разработанного соответствующими структурами штаб-квартиры НАТО на основе информации, предоставляемой Республикой Беларусь в рамках PARP, — отметили в пресс-службе министерства. — Уточнен ряд практических вопросов по реализации целей партнерства, а также намечены пути по совершенствованию координации взаимодействия между Министерством обороны и структурными подразделениями альянса в рамках PARP».

Итоги совещания были подведены на встрече начальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны помощника министра генерал-майора Олега Воинова и главы делегации НАТО директора отдела оборонного планирования штаб-квартиры альянса Пола Саверё.

Стороны обсудили «состояние и перспективные направления развития сотрудничества в военной сфере», а также «ключевые вопросы региональной безопасности», сообщает оборонное ведомство.