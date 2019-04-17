Viber готовит версию мессенджера на белорусском языке

Viber объявил о решении запустить полнофункциональную белорусскую версию популярного мессенджера.

Специально к этому обновлению приурочен конкурс по разработке стикерпака среди белорусских иллюстраторов. Победитель получит приз в размере 6 тысяч рублей.

Конкурс для иллюстраторов «Viber па-беларуску» стартовал 17 апреля и будет состоять из нескольких этапов. Чтобы принять участие, необходимо до 10 мая подать заявку , которая будет включать: описание концепции пака и его название, а также три отрисованных цветных стикера.

Жюри рассмотрит все работы участников и назовет 20 лучших, которые продолжат бороться за главный приз. Финалисты представят свои работы 16 мая в минском офисе Viber. Далее жюри сформирует шорт-лист из пяти лучших работ. Победитель конкурса будет выбран путем опроса в сообществе Viber Беларусь .

Участник, занявший первое место, получит возможность поработать со студией дизайна Viber и запустить на площадке свой собственный стикерпак.

«Беларусь для нас особенный регион. Viber является самым популярным приложением для обмена сообщениями в стране. В Минске и Бресте находятся два наших крупных центра разработки. Поэтому мы рады, что имеем возможность укрепить связь между Беларусью и Viber», — отметил генеральный директор Viber Джамел Агауа.