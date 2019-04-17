Минск и Таллинн обсудили широкий спектр вопросов

Взаимодействие в различных сферах обсуждено 17 апреля в Минске на белорусско-эстонских межмидовских консультациях по экономическим вопросам.

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Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, эстонскую — вице-канцлер по вопросам внешней экономики и развития Министерства иностранных дел Андрес Рунду.

В ходе консультаций стороны рассмотрели широкий спектр представляющих взаимный интерес вопросов как белорусско-эстонского экономического взаимодействия, так и отношений Беларуси с ЕС, ЕАЭС, процесс вступления Беларуси в ВТО, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Особый акцент был сделан на отдельных аспектах международной торговли и инвестиционного сотрудничества, сферах информационных технологий, легкой промышленности, деревообработки и инноваций. Рассмотрены перспективы реализации совместных проектов при участии Эстонского центра Восточного партнерства.