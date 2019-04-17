У 14 тысяч детей из Витебской области проверят зрение в рамках проекта «Я вижу!»

Масштабный благотворительный проект «Я вижу!» по диагностике состояния зрения и оказанию офтальмологической помощи детям из сельской местности в 2019 году начал работу в Витебской области.

Мобильные бригады врачей-офтальмологов посетят 19 районов и проверят зрение у 14 000 учащихся сельских школ.

Витебская область стала четвертым регионом Беларуси, где реализуется совместный проект Белорусского детского фонда и компании velcom | A1.

Для эффективной работы выездных бригад врачей оборудованы два автомобиля с необходимым портативным оснащением. В зависимости от результатов осмотров и установленных диагнозов школьники получают рецепты на очки или необходимые медикаменты, а также памятки с полезными советами по сохранению здоровья глаз и правильному зрительному режиму.

При необходимости дети направляются в Витебский областной детский клинический центр для углубленной диагностики, консервативного или оперативного лечения.

Две бригады врачей-офтальмологов с 11 марта уже осмотрели 1413 детей в двух районах Витебской области — Сенненском и Верхнедвинском. У 37,6% выявлены нарушения зрения.

До конца мая мобильные бригады будут работать в сельских школах Оршанского, Дубровенского, Бешенковичского, Глубокского, Докшицкого, Россонского районов. А после летних каникул офтальмологи приедут в Толочинский, Чашникский, Лиозненский, Городокский, Витебский, Миорский, Ушачский, Шарковщинский, Шумилинский, Полоцкий и Лепельский районы.

С 2016 по 2018 годы осмотры в рамках проекта «Я вижу!» уже прошли в Могилевской, Гомельской и Брестской областях. За это время врачи выездных бригад проверили зрение у 36 800 детей. Более чем 33% осмотренных ребят имели различные патологии, причем у 56% из этого числа они были выявлены впервые.

Все расходы, связанные с работой мобильных офтальмологических бригад, включая закупку специального оборудования, оплату труда водителей и врачей, финансируются Белорусским детским фондом из средств, собранных компанией velcom | A1 в ходе традиционной благотворительной акции «Делать добро так просто!».

В этом году сумма благотворительной помощи составила 176 920 рублей.