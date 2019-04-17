Розничный товарооборот в Беларуси растет

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-марте 2019 года составил 11 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 6% больше к уровню первого квартала 2018 года, сообщил Национальный статистический комитет.

В январе 2019 года розничный товарооборот вырос на 4,2% к январю 2018-го, в январе-феврале — на 5,1% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,5% розничного товарооборота, в январе-марте составил 10 млрд рублей (+8,2%).

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12,9 рубля против 11,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

В январе-марте 2019 года оптовый товарооборот составил 23,2 млрд рублей (-0,6%), товарооборот общественного питания — 639,7 млн (+4,6%).

Розничный товарооборот в 2018 году составил 44,7 млрд рублей, или на 8,4% больше в сопоставимых ценах к 2017 году.