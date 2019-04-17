Беларусь впервые продала щебень на бирже

На Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) состоялись первые торги щебнем на экспорт, сообщили БелаПАН в пресс-службе биржи.

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Интерес к белорусской продукции проявили восемь покупателей — резидентов России. В результате их конкурентной борьбы стартовая цена выросла на 20,5% — с 740 до 892 российских рублей (с 11,6 до 13,9 доллара) за тонну, что позволило продавцу получить дополнительную выручку свыше 450 тыс. рублей.

Всего реализовано 3 тыс. тонн щебня на условиях полной предоплаты и самовывоза с завода-изготовителя. «Это подтверждает востребованность данной продукции за рубежом, в частности в России, и практика проведения экспортных торгов данной продукцией будет продолжена», — отметила пресс-служба БУТБ.

На начальном этапе предусматривается выставлять на торги кубовидный щебень из плотных горных пород фракции 5-10 (2-й сорт) с реализацией в России. Решение о расширении номенклатуры продукции и регионов поставки будет приниматься исходя из конъюнктуры рынка и результатов торговых сессий.

Следующие торги по реализации щебня на экспорт запланированы в мае.