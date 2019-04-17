В Евразийском совете думают запретить доллары

Вопросы развития сотрудничества в финансово-банковской сфере обсуждены на заседании Евразийского совета центральных (национальных) банков, которое состоялось 17 апреля в городском поселке Мир (Гродненская область).

В заседании приняли участие представители центральных банков Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Межгосударственного банка, сообщает пресс-служба белорусского регулятора.

Стороны обсудили меры, предпринимаемые по дедолларизации экономики и развитию расчетов в национальных валютах между государствами центральных банков — участников совета, ознакомились с результатами работы и перспективами развития банковского сектора, а также состоянием и тенденциями развития валютных рынков указанных государств.

Кроме того, в рамках заседания были рассмотрены итоги работы консультативного совета по защите прав потребителей финансовых услуг и финансовой доступности, а также координационного совета по вопросам профессионального обучения персонала центральных банков.

Соглашение о Евразийском совете центральных (национальных) банков было подписано 18 ноября 2015 года в Бишкеке. Этот орган является правопреемником Совета руководителей центральных (национальных) банков государств — участников договора об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года. Задачами совета являются углубление интеграции в финансово-банковской сфере, координация действий сторон по вопросам развития национальных валютно-финансовых и банковских систем, совершенствования многосторонних и двусторонних платежно-расчетных отношений и другим.