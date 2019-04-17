Беларуси предрекли в 2019 году высокую инфляцию

В Беларуси в 2019 году существует высокая вероятность отклонения инфляции от целевого ориентира Национального банка в 5% по итогам года. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Центром макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбербанка России».

«По нашим оценкам, инфляция может приблизиться к 6%, что ограничивает возможности регулятора по снижению ставки рефинансирования. Помимо основной цели монетарной политики на данный момент не выполняется и промежуточный ориентир — рост широкой денежной массы, который в марте составил 12,2% при цели 9—12%. Если НБРБ сохраняет намерение постепенно перейти к таргетированию инфляции, то регулятору придется отложить возвращение к циклу снижения ставки, как минимум, до второй половины 2019 года», — делают вывод аналитики «Сбербанка».

По их оценкам, восстановление внутреннего спроса, слабый урожай и рост тарифов привели к тому, что инфляция оттолкнулась от исторических минимумов середины 2018 года и начала ускоряться. Если средний рост цен во втором квартале прошлого года составлял 4,5%, то по итогам первого квартала 2019 года ускорился до 5,9%.

«Наиболее значительный вклад в годовой рост цен внесли продукты питания, которые подорожали на 5,8% в годовом выражении. Основная причина заключается в низком урожае зерновых из-за неблагоприятных погодных условий. По итогам 2018 года было собрано 5,2 млн тонн против 7,2 млн тонн годом ранее. В результате существенно выросли цены на муку (7,3% в феврале в годовом выражении) и на косвенно связанную с зерновыми мясную продукцию (14,5%)», — поясняют российские экономисты.

На втором месте по вкладу в годовую инфляцию находятся услуги, которые подорожали в марте на 7,9% в годовом выражении.

«Власти постепенно повышают коммунальные тарифы, снижая объемы их субсидирования. Если в 2017 году население возмещало около 70% затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг, то в 2019 году уровень возмещения планируется увеличить до примерно 83%. Другими словами, компонента услуг продолжит подогревать рост цен в этом году», — отмечают в «Сбербанке».

Цены на непродовольственные товары растут значительнее медленнее (3,7%), но вклад в общий показатель инфляции остается значительным. Инфляцию непродовольственных товаров поддерживает восстановление потребления на волне роста реальных зарплат (7,8% в годовом выражении) и кредитования (27%), констатируют в ЦМИ.

Как сообщал БелаПАН, за три месяца инфляция в Беларуси составила 2,6%, или половину годового прогноза. С этим показателем Беларусь заняла второе место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в первом квартале 2019 года.

По мнению экономистов Евразийского банка развития (ЕАБР), инфляция в Беларуси в 2019 году будет несколько выше той, которую ожидает Национальный банк. Согласно прогнозу, который приводится в ежеквартальном обзоре ЕАБР, инфляция в 2019 году составит 5,7%.

«На ускорение темпов роста потребительских цен окажет влияние повышение инфляции в России, постепенное ослабление белорусского рубля, а также сохранение инфляционного давления со стороны заработной платы», — считают экономисты евразийского банка.

Согласно их оценкам, влияние этих факторов на отклонение инфляции от цели будет временным, и темпы роста потребительских цен в среднесрочный период постепенно замедлятся к целевому уровню.