Эксперт назвал главную проблему для лизинговых компаний

Одна из главных проблем, которая сдерживает развитие лизинговой отрасли, — доступ компаний к финансированию, заявил директор предприятия «РЕСО-БелЛизинг» Андрей Кочергин на пресс-конференции в Минске 17 апреля, отвечая на вопросы БелаПАН.

«Сегодня самый серьезный вопрос для отрасли — привлечение ресурсов. Если оставить за скобками лизинговые компании, принадлежащие банкам, то для всех остальных это настоящая проблема», — подчеркнул Кочергин.

По его словам, банки видят в лизинговых компаниях, которые им не принадлежат, конкурентов и если и выделяют финансирование, то на невыгодных условиях.

«Соответственно мы стараемся найти возможности привлечь финансовые ресурсы не только в виде банковских кредитов», — отметил Кочергин.

При этом он подчеркнул, что альтернативные возможности привлечения финансирования весьма ограничены. «Проблема с необеспеченными облигациями проста и очевидна: их можно выпустить только на величину, которая не превышает размер чистых активов», — сказал директор компании.

Что касается выпуска облигаций под залог имущества, то такая процедура, по его словам, для лизинговых компаний весьма затратная и сложная.

«Мы пытаемся донести до регуляторов, что лизинговые компании — это не совсем такие участники облигационного рынка, которых большинство. Мы подробно раскрываем информацию о своей деятельности, отчитываемся регулярно перед Национальным банком и должны соответствовать определенным требованиям к уставному капиталу», — пояснил Кочергин.

По его мнению, учитывая информационную открытость, которую демонстрируют лизинговые компании, они вправе рассчитывать на «несколько иной порядок доступа» к финансовым ресурсам, чем тот, который установлен для остальных участников облигационного рынка.

Выработать предложения по вопросу расширения доступа лизинговых компаний к финансовым ресурсам планирует Ассоциация лизингодателей.

«К нам поступило предложение Национального банка, суть которого в том, что нас просят предоставить предложения по расширению доступа лизинговых компаний к различным источникам финансирования», — пояснил директор ассоциации Сергей Шиманович.