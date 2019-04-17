Нацбанк может ужесточить требования к бизнесу

Рассматривается вопрос об ужесточении требований к лизинговым компаниям, сообщил начальник управления методологии небанковских операций главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Александр Дедков.

Выступая 17 апреля в Минске на мероприятии, организованном Ассоциацией лизингодателей, представитель Нацбанка обратил внимание, что на внутреннем рынке возникают проблемы в части заключения договоров лизинга с физическими лицами.

«Некоторые лизинговые компании начисляют существенные штрафы и пени в случае несвоевременного поступления платежей. Клиент задолжал одну копейку, а за это начисляется пеня в размере 3-5 рублей в день. Естественно, возникают жалобы о несоразмерности штрафов», — отметил Дедков.

Представитель Нацбанка также сообщил, что в связи с бурным ростом рынка лизинга он стал играть заметную роль в финансовом секторе. По данным Нацбанка, объем лизингового портфеля лизинговых компаний на 1 января 2019 года составил 4,2 млрд рублей, увеличившись на 50% за прошлый год.

«К лизинговым компаниям пока не предъявляются повышенные требования к обеспечению финансовой устойчивости, как к банкам. Однако руководством Нацбанка была проанализирована ситуация на рынке лизинга, и сейчас рассматривается вопрос о повышении требования к лизинговым компаниям в части риск-менеджмента, а также о повышении требований к компаниям, которые занимаются лизингом для физлиц», — сообщил Дедков.

Кроме того, отметил он, в стране может быть запрещен возвратный лизинг для физических лиц.

«У нас выявлены ситуации, когда микрофинансовые организации, которые ранее предоставляли населению займы до зарплаты, плавно перетекли в лизинг и предоставляют те же самые займы. Причем они позиционируют это как те же самые займы, но заключают договоры лизинга, и в связи с этим возникает много жалоб», — сказал представитель Нацбанка.

По его словам, регулятор обращался к таким структурам и просил их действовать добросовестно.

«К сожалению, они нас не услышали, поэтому сейчас рассматриваются жесткие меры, чтобы ограничить доступ на рынок лизинга недобросовестных организаций. Соответственно будут повышаться требования к лизинговым компаниям и расширяться полномочия Нацбанка для регулирования рынка лизинга», — сообщил Дедков.