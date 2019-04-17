Права человека обсудил замглавы МИД в ООН

Встречу со специальным докладчиком Совета ООН по правам человека по вопросу о положении правозащитников Мишелем Форстом провел 17 апреля в Минске заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о подходах к реализации Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, одобренной Генеральной ассамблеей ООН в 1998 году», — сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.