Петиция против надписи «Ленінскі раён» в Гродно заставила власти изменить решение
Более тысячи белорусов подписали петицию с призывом прекратить работы по созданию из кустарников большой надписи «Ленінскі раён» на холме, на котором находится Бернардинский костел.
«Такие надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеют ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и тем более гостями города», —
Местные власти прислушались к народу. Надписи с указанием района на холме не будет.