Петиция против надписи «Ленінскі раён» в Гродно заставила власти изменить решение

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Более тысячи белорусов подписали петицию с призывом прекратить работы по созданию из кустарников большой надписи «Ленінскі раён» на холме, на котором находится Бернардинский костел.

«Такие надписи исказят эстетическое восприятие культурно-исторической панорамы города Гродно. Неэстетичное, на наш взгляд, оформление и сомнительный выбор текста для экспозиции не имеют ни смысловой, ни культурной ценности для восприятия горожанами и тем более гостями города», — сообщается в петиции.

Местные власти прислушались к народу. Надписи с указанием района на холме не будет.
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Тэги: Ленинский район петиция Зеленстрой бернардинский монастырь Город: Гродно

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