Минчанин два года принуждал к сексу дочерей, а их мать снимала порно

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В Минске задержали 40-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над девочками 11 и 14 лет.

По сообщению МВД, информацию о предполагаемом насилии в милицию сообщила директор школы девочек. Подозрения возникли после анкетирования школьников.

Старшая девочка подтвердила, что на протяжении двух лет отец регулярного совершал с ней и ее младшей сестрой как непосредственно половые акты, так и иные действия сексуального характера.

Сначала мужчина отрицал свою причастность, однако его жена пояснила, что супруг в разговоре с ней упоминал, что трогал за половые органы их старшую дочь и получал от этого сексуальное удовлетворение. После этого фигурант подтвердил, что насиловал дочерей дома и в лесополосе за городом.

По его словам, мать девочек доподлинно знала обо всем происходящем, но предпринимать какие-то действия не собиралась. Более того, по информации оперативников, она помогала мужу снимать порнографическое видео с участием дочерей. Женщина была категорически против задержания мужа.
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Тэги: сексуальное насилие детская порнография Город: Минск

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