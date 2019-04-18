Брестского блогера оштрафовали за клевету и оскорбление сотрудников милиции

Суд Ленинского района Бреста вынес приговор по уголовному делу в отношении местного блогера Сергея Петрухина и наказал того штрафом в размере 9180 рублей.

С него также взыскано в пользу четырех сотрудников милиции 7500 рублей в качестве материальной компенсации морального вреда.

Петрухин не признал вины и назвал этот процесс заказным и политическим, расправой над свободой слова, связанной с тем, что он занимает активную позицию по аккумуляторному заводу. Блогер намерен обжаловать приговор.

Блогера обвиняли, в частности, в том, что 23 марта 2018 года он снял видеоролик в здании суда Ленинского района Бреста, в котором содержалась информация об участковом инспекторе Ленинского РОВД Сергее Игнатюке, «не соответствующая действительности, существенно умаляющая его честь и достоинство, дискредитирующая потерпевшего в глазах общественного мнения».

Также Петрухина обвиняли в том, что 3 апреля прошлого года он разместил на своей странице в «ВКонтакте» комментарий, «содержащий презрительные, уничижительные, негативно-оценочные, не соответствующие нормам речевого общения по форме выражения к видеоролику "Великолепная четверка_3. Носатый. Финал"». Тем самым, считает обвинение, блогер умышленно унизил честь и достоинство четырех сотрудников Ленинского РОВД и причинил им моральный вред.

Блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода, против которого протестуют представители общественности. Блогеров неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности.