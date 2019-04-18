Белорусский экипаж возглавил общий зачет ралли Morocco Desert Challenge

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Команда «МАЗ-СПОРТавто» успешно преодолела пятый этап ралли-рейда Morocco Desert Challenge, улучшив свои позиции в генеральной классификации. Лидером гонки стал экипаж Сергея Вязовича.

Капотный МАЗ Вязовича шел первым большую часть заезда, но ближе к финишу снизил темп и сместился на второе место. На трассе он провел 4 часа 45 минут, отстав от победителя заезда голландца Герта Хузинка на Renault всего на минуту.

«Наконец, пошли настоящие пески. Мы ждали этого дня и сразу же начали атаковать. Рванули вперед, сделав большой гандикап по времени. А во второй половине заезда сбавили темп, чтобы не рисковать и спокойно занять первое место в генеральной классификации. Проблем с техникой при этом не возникало», — рассказал Сергей Вязович.

Алексей Вишневский также прошел этап на высокой скорости, финишировав на четвертом месте. Его время — 4 часа 48 минут, а отставание — почти 5 минут. В «абсолюте» белорусский экипаж поднялся на седьмое место, от лучшего результата его отделяют 47 минут.

«Этап оказался непростым: были пески, дюны, а еще много кочек, выбоин и камней. Мы стартовали 45-ми, так что пришлось ехать в пыли и догонять джипы, багги и грузовики. Пройти в пыли очень сложно. Один джип вообще «уперся» и не давал себя пропустить — гнали его несколько десятков километров. В целом, гонка интересная. В Марокко достаточно жарко, однако кондиционер хорошо справляется», — пояснил Алексей Вишневский.

Протяженность шестого спецучастка составит 324 км. Организаторы подготовили гонщикам пески, дюны и каньоны. Участникам ралли осталось проехать три этапа.
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Тэги: МАЗ-СПОРТавто Morocco Desert Challenge Персона: Алексей Вишневский Сергей Вязович

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