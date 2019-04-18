В Борисове начали строить ледовый дворец

Спортивный объект появится возле ТЦ «Корона» в центральной части города.

В здании будут тренироваться фигуристы и хоккеисты, в нем можно будет проводить концерты и соревнования по 18 видам спорта, сообщает «Светлое телевидение» со ссылкой на председателя Борисовского райисполкома Геннадия Денгалева.

Во дворце будет две ледовые площадки: основная и тренировочная. Проект предусматривает быструю смену покрытий на основной площадке для того, чтобы там могли проходить самые разнообразные мероприятия. На трибунах хватит места для 2500 человек.