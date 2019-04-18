Руководство Дубайского международного финансового центра пообещало помощь в создании «Минск-Мир»

На встрече с Александром Лукашенко присутствовали управляющий центра Эсса Абдулфаттах Казим и исполнительный директор Ариф Амири.

По сообщению пресс-службы президента, Лукашенко поблагодарил гостей за помощь и выразил надежду на поддержку и консультативную помощь касательно создания нашего финансового центра. Он должен быть построен в составе комплекса «Минск-Мир» в районе бывшего аэропорта.

«Знаю, что ваш центр проявляет большой интерес в сотрудничестве в области IT-технологий, вы много уделяете внимания цифровой экономике. Мы также этим серьезно занимаемся. Думаю, если бы мы сумели найти общий интерес, то это сопряжение было бы только на пользу развитию цифровой экономики. Если вы сочтете, что в Беларуси есть опыт высоких технологий, мы к вашим услугам и готовы работать вместе», — уточнил глава страны.

Казим заверил, что руководство МФЦ и правительство Дубая обязуются поддерживать проект в Беларуси.

«С прошлого лета после получения первых документов на этот счет мы приняли решение поддерживать сотрудничество в этой области. Не думаю, что это просто мечта. Это что-то, что мы очень скоро реализуем. Мы приехали, чтобы поделиться опытом, мы готовы к этому, особенно что касается создания и развития финансового центра. И мы полностью готовы вносить вклад в развитие отношений между двумя государствами, особенно в IT-секторе», — заявил управляющий центром.