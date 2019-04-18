В «Индексе свободы прессы» Беларусь переместилась на 153-ю позицию

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В 2018 году Беларусь заняла 153-е из 180 мест в «Индексе свободы прессы», который ежегодно готовит международная организация «Репортеры без границ». Преследование журналистов в Беларуси достигло беспрецедентного уровня, отмечают авторы доклада.

В 2017 году Беларусь занимала в рейтинге 155-е место. «Позиция Беларуси в «Индексе свободы прессы», кажется, свидетельствует об улучшении, но на самом деле она отражает тот факт, что ситуация значительно ухудшилась во многих других странах, а также тот факт, что рекордное число задержаний в 2017 году не было повторено в 2018-м», — поясняют «Репортеры без границ».

В документе подчеркивается, что в Беларуси «накануне избирательного цикла идет очередной виток преследования журналистов».

По оценке «Репортеров без границ», в 2018 году преследование журналистов в Беларуси достигло беспрецедентного уровня — на них было наложено более 100 штрафов.


«Дело БелТА»: власть села в лужу

В докладе, в частности, упоминается о «деле БелТА», в ходе которого объектами преследования стали портал TUT.by и информагентство БелаПАН, а также аресты «критических журналистов и блогеров», блокировку сайтов и ужесточение закона о СМИ.

Первые места в рейтинге заняли Норвегия, Финляндия, Швеция, Нидерланды и Дания, последние — Вьетнам, Китай, Эритрея, Северная Корея, Туркменистан.
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Тэги: Индекс свободы прессы свобода СМИ

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