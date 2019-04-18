Замдиректора Минского областного кадетского училища осудили за насилие

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В суде Слуцкого района объявили приговор по делу бывшего заместителя директора Минского областного кадетского училища Анатолия Булгака.

Мужчину признали виновным в издевательствах над кадетами и приговорили к трем годам усиленного режима без конфискации имущества, сообщает kurjer.info.

Булгак унижал и избивал учащихся, иногда он использовал иглы. В деле не менее девяти эпизодов издевательств и насилия с 2014 по 2018 годы.

Обвиняемый отрицал свою вину. Его заключили под стражу сразу после оглашения приговора.
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Тэги: кадетское училище издевательства Персона: Анатолий Булгак Город: Слуцк

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