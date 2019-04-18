Замдиректора Минского областного кадетского училища осудили за насилие
В суде Слуцкого района объявили приговор по делу бывшего заместителя директора Минского областного кадетского училища Анатолия Булгака.
Мужчину признали виновным в издевательствах над кадетами и приговорили к трем годам усиленного режима без конфискации имущества, сообщает
Булгак унижал и избивал учащихся, иногда он использовал иглы. В деле не менее девяти эпизодов издевательств и насилия с 2014 по 2018 годы.
Обвиняемый отрицал свою вину. Его заключили под стражу сразу после оглашения приговора.