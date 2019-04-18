Дмитрия Дашкевича оштрафовали на 1275 рублей

Ян АВСЕЮШКИН / / Общество
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Суд Минского района оштрафовал активиста оппозиции на 50 базовых величин. Такое решение вынес судья Алексей Кропачев.

Дашкевича признали виновным в неповиновении требованию должностного лица и мелком хулиганстве. В частности, его обвинили в препятствовании проведению работ в урочище Куропаты 4 апреля, когда с помощью спецтехники было демонтировано 70 деревянных крестов

Сегодня штрафами также наказали активистов Михаила Соболевского и Валерия Рябцева. Позже рассмотрят административные дела в отношении Виталия Тригубова, Валентины Яременок, Дениса Урабновича, Павла Северинца.

Сюжет: Защита Куропат
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Тэги: Куропаты белорусская оппозиция Персона: Дмитрий Дашкевич Алексей Кропачев Город: Минск

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