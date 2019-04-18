Ким Чен Ын впервые встретится с Путиным в конце апреля

Глава КНДР согласился прибыть в Россию на официальную встречу с Владимиром Путиным.

По сообщению пресс-службы Кремля, визит Ким Чен Ына состоится во второй половине апреля. Его инициатором стал Владимир Путин.

Скорее всего лидеры двух государств встретятся во Владивостоке, где Путин посетит форум «Один пояс, один путь», который пройдет 26 и 27 апреля.









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https://www.rbc.ru/politics/15/04/2019/5cb3c3209a7947dc4598e61a 26–27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме «Один пояс, один путь». Предполагается, что тогда же в столицуПодробнее на РБК:









Подробнее на РБК:



https://www.rbc.ru/politics/15/04/2019/5cb3c3209a7947dc4598e61a 26–27 апреля, где запланировано участие российского президента в форуме «Один пояс, один путь».Подробнее на РБК: