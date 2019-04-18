Лукашенко может поехать в Брюссель

Белорусская сторона рассматривает возможность поездки Александра Лукашенко в Брюссель на мероприятия к 10-летию Восточного партнерства, сообщил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей 18 апреля во время посещения индустриального парка «Великий камень».

«Действительно направлено приглашение президенту на соответствующие мероприятия в Брюсселе, посвященные 10-летию Восточного партнерства, — сказал Макей. — Предложения изучаются, изучается формат этих мероприятий. Смотрим, что там будет по содержанию».

Затем МИД, по его словам, внесет соответствующие предложения главе государства.

На вопрос, стоит ли, по мнению МИД, главе государства принимать участие в мероприятиях, Макей сказал: «Визитов много. Важно, чтобы они приносили конкретные результаты».